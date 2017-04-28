Уэстбрук, Харден, Томпсон, Букер – претенденты на лучшее выступление в матче

НБА представила ролик, посвящённый претендентам за звание автора лучшего выступления в матче минувшего регулярного чемпионата. В их число вошли разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук, защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон и атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер.
Победитель в номинации будет определён голосованием болельщиков.
Видео выступления Уэстбрука доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.
Видео выступления Хардена доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.
Видео выступления Томпсона доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.
Видео выступления Букера доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.