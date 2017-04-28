Попович: Кавай Леонард — лучший игрок лиги

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сказал, что, по его мнению, лучшим игроком НБА на сегодняшний день является форвард техасской команды Кавай Леонард.

Об этом специалист упомянул после шестой игры серии против «Мемфиса», в которой его команда одержала верх (103:96), квалифицировавшись таким образом в полуфинал Западной конференции.

«По моему мнению, Кавай Леонард на сегодняшний день — лучший игрок лиги», — приводит слова Поповича Sportando.

Отметим, что в шести матчах плей-офф Леонард набирает в среднем за игру 31 очко, собирает 6 подборов и раздаёт 3,8 передачи.