УГМК обыграл «Динамо» и сравнял счёт в финальной серии ЧР среди женщин

Екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» в четвёртом матче финальной серии чемпионата России среди женщин, сравняв счёт в серии: 2-2.
Таким образом, итог чемпионата будет решаться в пятом матче. В сегодняшнем поединке самым результативным игроком стала Дайана Таурази из УГМК, набравшая 19 очков.
УГМК (Екатеринбург) – «Динамо» (Курск) – 82:75 (13:24, 28:14, 13:20, 28:17)
УГМК: Таурази (19), Толивер (18), Грайнер (17), Литтл (11), Виеру (8), Нолан (6), Белякова (3).
«Динамо»: Огвумике (18), Принц (13), Круз (12), Маккотри (12), Видмер (6), Кириллова (6), Вадеева (6), Сиак (2).