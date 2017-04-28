Винс Картер: хочу продолжить играть в «Мемфисе»

Форвард «Мемфис Гриззлис» Винс Картер сказал, что хотел бы остаться в составе нынешней команды и на следующий сезон.

«Я хочу продолжать играть и быть с „Мемфисом“. Мне тут комфортно, я получаю удовольствие от работы здесь и от атмосферы, которую создают наши фанаты», — приводит слова Картера на своей странице в «Твиттере» инсайдер Рональд Тиллери.

В нынешнем сезоне 40-летний Картер провёл 73 поединка в регулярном чемпионате, набирая в них в среднем по 8 очков, собирая по 3,1 подбора и раздавая по 1,8 передачи. В плей-офф статистика игрока составила 9 очков, 3,3 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.