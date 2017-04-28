«Реал» обыграл «Дарушшафаку» в четвёртом матче и вышел в «Финал четырёх»

Мадридский «Реал» обыграл на выезде стамбульскую «Дарушшафаку» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Евролиги, таким образом оформив выход в «Финал четырёх». Счёт в серии 3-1.

С самого начала поединка мадридцы захватили инициативу и стали наращивать преимущество. К большому перерыву гости вели с разницей в 7 очков. Перед заключительной четвертью отрыв «Реала» составил 14 баллов. В заключительной десятиминутке «Дарушшафака» сумела отыграть лишь три очка. Итоговая победа «Реала» — 89:78.

Лучшим в составе победителей стал Джейси Кэрролл, набравший 21 очко, у «Дарушшафаки» 20 очков на счету Жижича.