«Тенерифе Иберостар» победил «Венецию» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Испанский клуб «Иберостар Тенерифе» одержал верх над итальянской «Умана Рейер» в «Финале четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов и оформил таким образом путёвку в финал турнира. Там «Тенерифе» предстоит встретиться с «Банвитом».

В сегодняшнем поединке испанский коллектив столкнулся с трудностями лишь в первой четверти, которую проиграл с разницей в 5 очков. В дальнейшем фавориты матча взяли ход игры в свои руки и довели встречу до победы — 67:58.

Лучшим в составе победителей стал Тим Абромайтис, записавший в свой актив 19 очков, у «Уманы» 13 баллов на счету Маркеса Хэйнса.

Финал турнира, а также матч за третье место состоятся 30 апреля.