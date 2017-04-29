Л. Джеймс: предпочитаю, чтобы на трибунах болели против меня

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс признался, что предпочитает играть в выездных матчах.

«Мне нравится, когда на трибунах болеют против меня и моей команды. Дома комфортно, и все эти 14 лет я с теплотой отношусь к нашим фанатам. Однако предпочитаю играть на выезде. Это кажется странным. Меня вдохновляют кричалки „У Леброна ничего не получится“, „Леброн переоценён“ и тому подобные. Когда чувствуешь, что против тебя болеет целый город и штат, то это дополнительно мотивирует», — приводит слова Джеймса Cleveland Plain Dealer.