«Вашингтон» выиграл серию у «Атланты» и вышел в полуфинал Восточной конференции

«Вашингтон Уизардс» обыграл «Атланту Хоукс» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча состоялась на «Филипс-Арене» в Атланте и завершилась со счётом 115:99 в пользу гостей. Отметим, что «Атланта» ни разу по ходу встречи не лидировала в счёте.

Самым результативным игроком в составе «Уизардс» стал Джон Уолл, набравший 42 очка. Ещё 31 очко в активе Брэдли Била. За «Хоукс» 31 очко и 10 подборов набрал Пол Миллсэп, у Денниса Шрёдера — 26 очков и 10 передач.

Таким образом, «Вашингтон» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Чикаго Буллз».