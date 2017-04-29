«Бостон» выбил «Чикаго», выиграв серию со счёта 0-2, и сыграет с «Вашингтоном»

«Бостон Селтикс» разгромил «Чикаго Буллз» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча состоялась в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 105:83 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Селтикс» достигало 30 очков, тогда как «Буллз» ни разу не вели в счёте.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Эйвери Брэдли, набравший 23 очка. Ещё 16 очков в активе Джеральда Грина. За «Чикаго» 23 очка набрал Джимми Батлер.

Таким образом, «Бостон» выиграл серию со счётом 4-2, хотя изначально уступал — 0-2, и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Вашингтон Уизардс».