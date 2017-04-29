29 очков Пола помогли «Клипперс» сравнять счёт в серии с «Ютой»

«Лос-Анджелес Клипперс» переиграл «Юту Джаз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА. Встреча представителей Западной конференции состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 98:93 в пользу гостей.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал Крис Пол, набравший 29 очков. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 13 очков и 18 подборов. За «Юту» 31 очко набрал Гордон Хэйворд, ещё 22 — Джордж Хилл.

Счёт в серии стал ничейным — 3-3. Решающий матч противостояния будет сыгран на площадке «Клипперс» 30 апреля.