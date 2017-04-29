«Орландо» предложит Дэвиду Гриффину пост президента по баскетбольным операциям

Руководство «Орландо Мэджик» после окончания плей-офф планирует предложить генеральному менеджеру «Кливленд Кавальерс» Дэвиду Гриффину должность президента по баскетбольным операциям, сообщает ESPN.

Отметим, что команда из Огайо ещё не подписала контракт со своим менеджером на следующий сезон. Гриффин работает в структуре «Кливленда» с 2010 года, а свой нынешний пост занимает с 2014 года.

Напомним, ранее лидер команды Леброн Джеймс выразил надежду, что руководству удастся договориться с Дэвидом о новом контракте.