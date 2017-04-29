Сокрушительные данки Джеральда Грина и Джона Уолла – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф. Среди них оказались сокрушительные данки форварда «Бостон Селтикс» Джеральда Грина и защитников «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била и Джона Уолла, а также эффектный проход разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Криса Пола.

Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе YouTube.

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