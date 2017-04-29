Гобер повредил голеностоп

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер получил травму голеностопа в заключительной четверти шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (93:98).

Рентген не выявил у 24-летнего центрового перелома. Ожидается, что Гобер успеет восстановиться к решающему седьмому поединку серии, который состоится 30 апреля на домашнем паркете «Клипперс» в «Стэйплс-центре».

Француз провёл на площадке 33 минуты, собрав коллекцию из 15 очков, девяти подборов, трёх блок-шотов, двух результативных передач и двух перехватов.