Уолл эффектно заблокировал бросок Шрёдера

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Атлантой Хоукс» эффектно заблокировал бросок защитника Денниса Шрёдера, намеревающегося результативно завершить быстрый отрыв.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» с разницей в 16 очков – 115:99. Столичный клуб выиграл серию со счётом 4-2.

Уолл провёл на площадке 44 минуты, собрав коллекцию из 42 очков, восьми результативных передач, четырёх перехватов, двух блок-шотов и одного подбора.

Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе YouTube.