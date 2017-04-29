Миллсэп: «Атланте» нужен опыт, чтобы сделать следующий шаг

Форвард «Атланты Хоукс» Пол Миллсэп считает, что его команде не хватает опыта, чтобы всерьёз претендовать на чемпионский титул.

«Что нужно «Атланте», чтобы сделать следующий шаг? Опыт. Определённо, опыт», – приводит слова 32-летнего баскетболиста ESPN.

Напомним, что «Хоукс» вылетел из нынешнего розыгрыша плей-офф, уступив «Вашингтон Уизардс» в шести матчах.

Миллсэп проводил на паркете по 36,5 минуты, собирая коллекцию из 24,3 очка, 9,3 подбора, 4,3 передачи, 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру.