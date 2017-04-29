Крис Пол: сказал Пирсу, что он не завершит карьеру в Юте

39-летний форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Пирс завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Учитывая это, минувшая, шестая игра серии плей-офф против «Юты Джаз» могла стать для него последней.

Однако выездная победа, добытая калифорнийцами (98:93), продлила карьеру Пирса ещё как минимум на одну игру. Лидер «Клипперс» Крис Пол рассказал об отношении к сложившейся ситуации.

«Я посмотрел на Пирса во время одного из тайм-аутов и сказал ему, что он не завершит карьеру здесь, в Юте. Мы хотим продолжить это для него», — приводит слова Пола The Score.