Батлер надеется, что Рондо останется в «Чикаго»

Форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер, рассчитывает, что его одноклубник, разыгрывающий Рэджон Рондо, останется в команде на следующий сезон.

«Конечно, я бы хотел, чтобы он остался с нами. Он был важен для нас в этом сезоне», — приводит слова Батлера ESPN.

Вторит Батлеру и тренер команды Фред Хойберг.

«Очевидно, что мы провели с Рондо отличный сезон. Он показывал лучшую игру тогда, когда это было необходимо. Мне нравится его тренировать», — завершил Хойберг.

Рэджон Рондо провёл за «Чикаго» в регулярном чемпионате 68 поединков, набирая в них в среднем по 8 очков, собирая по 5,2 подбора и раздавая по 6,7 передачи.