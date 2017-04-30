Краудер: в серии «Бостона» и «Вашингтона» возможны конфликты и стычки

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Дже Краудер считает, что в предстоящей серии второго раунда плей-офф НБА с «Вашингтон Уизардс» с большой вероятностью эмоции на площадке могут перейти грань допустимого.

«В нашей серии встретятся две команды, играющие жёстко. Многие баскетболисты «Вашингтона» действуют напористо и грязно. Думаю, что и в составе «Бостона» есть такие. В подобном противостоянии возможно возникновение различных конфликтных ситуаций и стычек. Но думаю, дело тут исключительно в силовом стиле игры соперников», – цитирует Краудера ESPN.