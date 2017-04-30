Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кейси: с Ибакой и Такером «Торонто» лучше готов к серии с «Кливлендом»

30 апреля 2017, воскресенье. 11:49. Баскетбол

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дуэйн Кейси считает, что его команда имеет лучшие шансы в серии с «Кливленд Кавальерс» по сравнению с прошлым сезоном.

«Торонто» стал другой командой. С точки зрения комплектации состава с Сержем Ибакой и Пи Джеем Такером мы лучше готовы к серии с «Кливлендом». Леброн Джеймс является одним из лучших игроков мира на данный момент. Такого баскетболиста невозможно полностью остановить», – цитирует Кейси The Score.

В прошлом сезоне «Кавальерс» победили «Рэпторс» в финале Восточной конференции со счётом 4-2.

Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс Дуэйн Кейси Серж Ибака
Новости. Баскетбол
30 апреля 2017, воскресенье
11:49 Кейси: с Ибакой и Такером «Торонто» лучше готов к серии с «Кливлендом»
11:40 Руди Гобер: хорошо, если судьи позволят мне делать то же, что и Деандре Джордану
11:39 Брэдли: соперничество «Бостона» и «Вашингтона» может стать принципиальным
11:12 Ховард: хочу играть важную роль, но не могу это делать, сидя на скамейке
10:48 Краудер: в серии «Бостона» и «Вашингтона» возможны конфликты и стычки
09:57 В «Голден Стэйт» надеются, что М. Барнс и Ш. Ливингстон сыграют во втором раунде
09:40 Разыгрывающий «Банвита» Теодор признан MVP сезона в Лиге чемпионов
09:38 Лав: с Ибакой «Торонто» стал выглядеть совершенно по-другому
00:15 Ильясова может пропустить Евробаскет
00:01 Фуркан Коркмаз — лучший молодой игрок Лиги чемпионов
29 апреля 2017, суббота
23:40 Батлер надеется, что Рондо останется в «Чикаго»
22:56 Кириленко: я проспорил сёрф Энтони Киддису из Red Hot Chili Peppers
22:33 Миллсэп намерен отказаться от продления контракта с «Атлантой»
21:33 Уэйд: точно не жалею о решении перейти в «Чикаго»
20:05 НБА представил видеоролик с лучшими моментами сезона
19:19 Крис Пол: сказал Пирсу, что он не завершит карьеру в Юте
18:16 Блок Данстона и данк Османа — в топ-5 тура в Евролиге
16:58 Защитник «Реала» Дончич признан MVP четвёртых матчей четвертьфинала Евролиги
15:38 Маркус Моррис — Миллсэпу: теперь плачь у себя дома
15:23 Вяльцев проведёт традиционную встречу с болельщиками 2 мая
15:00 Астахов принял участие в акции «Лес Победы»
14:40 Миллсэп: «Атланте» нужен опыт, чтобы сделать следующий шаг
14:10 Хойберг: понимаю разочарование болельщиков «Чикаго»
13:46 Хэйворд: не думаю, что игроки «Юты» нервничали в шестом матче
13:20 Макхэйл входит в число кандидатов на пост президента «Орландо»
13:00 Уолл эффектно заблокировал бросок Шрёдера
12:51 Гобер повредил голеностоп
12:24 Снайдер: «Юта» не сыграла должным образом в нападении
12:08 Адетокунбо: надеюсь, в следующем году «Милуоки» пройдёт дальше в плей-офф
11:33 Брэдли: я выиграл дуэль у Джимми Батлера
11:31 Пол: «Клипперс» нужна поддержка болельщиков в седьмой игре
11:03 Деандре Джордан: мне не хватило трёх потерь до трипл-дабла
10:40 Сокрушительные данки Джеральда Грина и Джона Уолла – в топ-5 дня в НБА
10:26 Батлер хочет остаться в «Чикаго» и надеется, что клуб сохранит Рондо
10:14 «Орландо» предложит Дэвиду Гриффину пост президента по баскетбольным операциям
09:38 Уэйд: не беспокоюсь о своём будущем
08:50 29 очков Пола помогли «Клипперс» сравнять счёт в серии с «Ютой»
05:37 «Бостон» выбил «Чикаго», выиграв серию со счёта 0-2, и сыграет с «Вашингтоном»
05:16 «Вашингтон» выиграл серию у «Атланты» и вышел в полуфинал Восточной конференции
01:52 Л. Джеймс: предпочитаю, чтобы на трибунах болели против меня
00:45 Блатт: «Дарушшафака» проиграла серию лучшей команде
28 апреля 2017, пятница
23:56 «Тенерифе Иберостар» победил «Венецию» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов
23:14 «Олимпиакос» добыл выездную победу над «Анадолу Эфес» и сравнял счёт в серии
23:06 «Реал» обыграл «Дарушшафаку» в четвёртом матче и вышел в «Финал четырёх»
22:22 Винс Картер: хочу продолжить играть в «Мемфисе»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое событие регулярного чемпионата НБА стало самым ярким?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+