Кейси: с Ибакой и Такером «Торонто» лучше готов к серии с «Кливлендом»

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дуэйн Кейси считает, что его команда имеет лучшие шансы в серии с «Кливленд Кавальерс» по сравнению с прошлым сезоном.

«Торонто» стал другой командой. С точки зрения комплектации состава с Сержем Ибакой и Пи Джеем Такером мы лучше готовы к серии с «Кливлендом». Леброн Джеймс является одним из лучших игроков мира на данный момент. Такого баскетболиста невозможно полностью остановить», – цитирует Кейси The Score.

В прошлом сезоне «Кавальерс» победили «Рэпторс» в финале Восточной конференции со счётом 4-2.