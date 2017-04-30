Лонзо Бол откажется от участие в просмотре перед драфтом

Разыгрывающий Лонзо Бол, который является одним из главных претендентов на выбор в топ-3 предстоящего драфта НБА, наиболее вероятно, откажется от участия в традиционном просмотре перед драфтом, который состоится с 9 по 14 мая в Чикаго, сообщает ESPN. Всего НБА разослала приглашения на просмотр более чем 60 баскетболистам, выставившим свои кандидатуры. При этом многие претенденты на выбор в первом раунде, скорее всего, откажутся от участия в двусторонних поединках из-за опасения получить травмы.

В прошлом году от участия в просмотре отказались Бен Симмонс и Брэндон Ингрэм, выбранные затем под двумя первыми номерами.