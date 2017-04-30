Портис два месяца играл с ожогом третьей степени ступни и скрывал это

Мощный форвард «Чикаго Буллз» Бобби Портис признался, что в течение двух месяцев скрывал случайно полученную травму, чтобы не потерять место в составе.

«Я получил ожог от средства для разогрева для массажа Это произошло перед одним из матчей. Я лежал на столе, слушал музыку. Поначалу даже не понял, что произошло. Но с тех пор испытываю боли в верхней части ступни, особенно когда завязываю шнурки на кроссовках. А после поединка это место ещё и кровоточит. Никто об этом случае не знал, но он немного повлиял на мою игру», – цитирует Портиса ESPN.