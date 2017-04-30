Ципсер может пропустить Евробаскет-2017

Немецкий форвард «Чикаго Буллз» и национальной сборной Германии Пауль Ципсер может пропустить чемпионат Европы по баскетболу-2017. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Ник Фриделл.

«Ципсер заявил, что вероятно сыграет в Летней лиге НБА. Он не уверен сыграет ли он после этого на Евробаскете», — написал Фриделл.

23-летний Ципсер завершил свой первый сезон в НБА. 48-й номер драфта-2016 в регулярном чемпионате провёл 43 поединка, набирая в них в среднем по 6 очков и собирая по 2,9 подбора. В плей-офф на счету немца 6 матчей, в которых он набирал по 7 очков и собирал по 3,3 подбора.

Отметим, что на Евробаскете сборная Германии попала в группу с командами Литвы, Италии, Украины, Грузии и Израиля.