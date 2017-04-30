Картер: у Парсонса проблема в голове, а не в теле

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер считает, что форварду Чендлеру Парсонсу нужно в первую очередь избавиться от психологических проблем, а не физических травм.

«Самое важное для Чендлера сейчас — привести себя в порядок, что бы это ни значило. Дело не только в его теле, но и в голове. Поломка в психологии, и это так же плохо, как травма колена или лодыжки. И пока он пытается восстановиться ото всех травм, эта — самая важная. Если он вернётся уверенным игроком, всё остальное поправится само собой», — приводит слова Картера Memphis Commercial Appeal.