Маркиф Моррис получил травму голеностопа в матче с «Бостоном»

Форвард «Вашингтон Уизардс» Маркиф Моррис получил травму левого голеностопа в первом матче второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс». Травму он получил, приземлившись на ногу центрового «Селтикс» Эла Хорфорда во второй четверти, сообщается на официальной странице «Уизардс» в «Твиттере». Моррис покинул площадку и не вернулся на неё до конца игры.

До травмы Маркиф успел провести на площадке 11 минут, набрать 5 очков и сделать 3 подбора.

Встреча завершилась со счётом 123:111 в пользу «Бостона», который повёл в серии — 1-0.