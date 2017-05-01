Сокрушительный данк Деандре Джордана – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня. В их число вошли блок-шот форварда «Вашингтон Уизардс» Маркифа Морриса, аллей-уп защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Джамала Кроуфорда, кроссовер разыгрывающего Криса Пола, эффектный дриблинг лидера «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла, а также сокрушительный данк центрового Деандре Джордана.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

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