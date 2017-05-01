Ливингстон: надеюсь, что смогу принять участие в первом матче с «Ютой»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон сообщил, что попытается успеть восстановиться к первой игре второго раунда плей-офф с «Ютой Джаз».

«Сейчас я стараюсь как можно больше отдыхать. Не хочу вновь оказаться вне игры, когда вернусь. Надеюсь, что буду готов к первому матчу», – приводит слова Ливингстона ESPN.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф 31-летний баскетболист принял участие всего в одной игре.

Первый поединок серии «Голден Стэйт» – «Юта» состоится на домашней арене калифорнийского клуба в Окленде 3 мая.