Хэйворд: было здорово пройти путь от 25 побед за сезон до выхода во второй раунд

Лидер «Юты Джаз» Гордон Хэйворд прокомментировал победу своей команды в серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (4-3).

«Наша команда пережила довольно трудные времена. Было здорово пройти путь от 25 побед за сезон до выхода в плей-офф и победы в серии», – приводит слова Хэйворда ESPN.

Отметим, что последний раз «Джаз» участвовал в полуфинале конференции в 2010 году. Тогда команда из Солт-Лейк-Сити в четырёх матчах уступила будущему чемпиону «Лос-Анджелес Лейкерс».

Следующий поединок «Юта» проведёт в гостях против «Голден Стэйт Уорриорз» 3 мая.