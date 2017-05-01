Бёркс может не сыграть в серии с «Голден Стэйт»

Защитник «Юты Джаз» Алек Бёркс может пропустить оставшиеся матчи нынешнего розыгрыша плей-офф из-за проблем с коленом, сообщает The Salt Lake Tribune.

В конце апреля Бёрксу была сделана инъекция богатой тромбоцитами плазмы в левое колено.

Напомним, что 25-летний баскетболист не принимал участия в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (4-3).

В минувшем регулярном чемпионате Бёркс сыграл в 42 матчах. Защитник проводил на паркете по 15,5 минуты, собирая коллекцию из 6,7 очка, 2,9 подбора и 0,7 передачи в среднем за поединок.