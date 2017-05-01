Богачёв: УНИКС выходил на площадку буквально с трапа самолёта

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о напряжённом графике команды в минувшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Пришлось нам очень непросто. Мы параллельно играли в Евролиге. Это наше третье участие в турнире, второе место в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне дало нам такую возможность. Мы сыграли с такими грандами, как «Реал Мадрид», «Барселона» и «Панатинаикос». С ЦСКА четыре раза встречались в регулярном сезоне. Зрителям было интересно, зал заполнялся.

Очень напряжённый график у нас был в этом сезоне. Между матчами перерыв был один день, причём команда выходила на площадку буквально с трапа самолёта. На восстановление не хватало времени, поэтому так много травм у нас. Игроки месяцами не выходили из лазарета. Из-за этого обидные поражения, проигранные концовки», – цитирует Богачёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.