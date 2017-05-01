«Аллей-уп» Шведа на Брауна – лучший момент регулярного чемпионата Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего регулярного чемпионата. В их число вошли передачи защитника «Химок» Эрла Роулэнда и разыгрывающего ЦСКА Милоша Теодосича, проход форварда «Пармы» Максима Дыбовского, баззер-битеры защитника «Астаны» Роберта Лоури, форварда «Локомотива-Кубань» Райана Брокхоффа и защитника «Зенита» Сергея Карасёва, данк форварда ЦСКА Кайла Хайнса, «аллей-упы» защитника «Автодора» Брэндена Фрейзера на форварда Николаса Миннерата и лидера «Химок» Алексея Шведа на защитника Маркела Брауна, а также блок-шот форварда УНИКСа Лэтэвиуса Уильямса.

Видео доступно на официальном канале Единой лиги ВТБ на сервисе YouTube.