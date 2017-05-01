Глава совета директоров ВЭФа: «Зенит» по классу сопоставим с командами Евролиги

Глава совета директоров ВЭФа Эдгарс Янупс рассказал, какая команда удивила больше всего в минувшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Отмечу «Зенит» – по ходу всего сезона команда показывала высокий класс. Они сделали ещё один шаг к вершине. Возможно, в Еврокубке питерцы не смогли реализовать свой потенциал, но в Лиге ВТБ они не раз показывали свой топ-уровень, побеждая лидеров. Могу даже сказать, что «Зенит» по классу сопоставим с командами Евролиги», – приводит слова Янупса официальный сайт Единой лиги ВТБ.