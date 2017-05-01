ЦСКА предложил контракт разыгрывающему «Зенита» Стефану Марковичу

По информации испанского издания Diariosur, московский ЦСКА предложил контракт сербскому разыгрывающему Стефану Марковичу, который на данный момент выступает за питерский «Зенит». Контракт на следующий сезон оценивается в один миллион евро.

В составе «Зенита» Маркович стал самым ценным игроком регулярного сезона Еврокубка, набирая в среднем за игру 11,9 очка, а также совершая 9,1 передачи и 3.3 подбора. В розыгрыше Единой лиги ВТБ его средние показатели за матч составляют 10,0 очка, 7,7 передачи и 4,3 подбора .