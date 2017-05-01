В.Карасёв: у «Зенита» многое не получилось в матче с ВЭФом

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал победу над ВЭФом (93:81) в первом матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«Приятно, что выиграл первый матч в плей-офф, это совершенно другой накал, другие нервы. Многое не получилось, было много недоработок. Мы полностью изучили соперника, но не дорабатывали в защите, а в нападении при преимуществе в 15 очков шла фаза расслабления, за что ВЭФ нас тут же наказывал», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.