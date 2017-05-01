«Бостон» намерен вывести из обращения номер Пола Пирса

Руководство «Бостон Селтикс» намерено вывести из обращения номер 34, под которым выступал форвард Пол Пирс. Накануне Пирс провёл последний в карьере матч, и после него совладелец «Селтикс» Вик Грузбек подтвердил намерения команды, сообщает MassLive.

Пирс завершил карьеру в составе «Лос-Анджелес Клипперс», уступив «Юта Джаз» в первом раунде плей-офф — 3-4.

Пирс провёл в составе «Бостона» 15 сезонов и стал вторым бомбардиром в истории клуба. Он 10 раз выступал на Матче звёзд НБА и привёл клубу к победе в чемпионате-2007/08.