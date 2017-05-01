Харден: Д'Антони хотел, чтобы я изучал игру Стива Нэша

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден рассказал о том, что, переводя его на позицию разыгрывающего, главный тренер Майк Д'Антони заставлял его изучать игру Стива Нэша.

«Он большой поклонник записей, и мы много их пересмотрели. В основном мы смотрели, как Стив Нэш ведёт игру. Тренер хотел, чтобы я изучил одного из великих разыгрывающих-бомбардиров в истории игры.

Это было одним из самых весёлых занятий. Тренер тыкал пальцем в экран, восхищаясь действиями Нэша. Он останавливал показ, и мы обсуждали умение Нэша менять темп, то, как он читает защиту, как даёт мяч парню, не получавшему его несколько атак подряд.

Тренер много рассказывал, как Нэш был лидером в своих словах — то, в чём я стараюсь прибавлять с каждым годом. И он продолжал твердить, как Нэш развивался с каждым сезоном", — рассказал Харден Player's Tribune.