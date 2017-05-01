Джеймс: у нас с Пирсом было много битв, и я всегда его уважал

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс считает, что Пол Пирс должен быть включён в Зал славы баскетбола. Пирс завершил карьеру накануне после 19 сезонов в НБА.

«Он оставил свой след в игре. У нас с ним было много битв, я всегда уважал его, и он постоянно был моим соперником в Восточной конференции. Он чемпион. Его статистика и то, что он умел на паркете, говорят сами за себя. Так что я бы сказал, что его следующая остановка — Зал славы. И его поездка вышла чертовски хорошей», — приводит слова Джеймса Cleveland Plain Dealer.