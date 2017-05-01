Скола: не могу представить, что проведу в НБА ещё сезон

Мощный форвард «Бруклин Нетс» Луис Скола считает, что его карьера в НБА окончена.

«Не могу представить, чтобы я провёл в НБА ещё один сезон. Я хочу продолжать играть, но думаю, что мне будет трудно подписать новый контракт в НБА», — приводит слова Сколы Marca.

Прошедший сезон аргентинец провёл в составе «Бруклин Нетс», набирая в среднем по 5,1 очка и 3,9 подбора за матч. Прежде 37-летний форвард выступал за «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санс», «Индиану Пэйсерс» и «Торонто Рэпторс». Также он дважды становился самым ценным игроком чемпионата Испании.