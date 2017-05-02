Гобер: мне не позволяли играть в седьмом матче с «Клипперс»

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер считает, что судьи были слишком строги к нему в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я пытался играть в баскетбол, но, пожалуй, мне не позволяли», — приводит слова Гобера Eurohoops.

Француз провёл на площадке только 13 минут, набрал 1 очко и совершил 4 подбора, получив за это время 6 фолов. Это не помешало «Юте» победить со счётом 104:91 и выиграть серию — 3-4. Ранее по ходу серии Гобер уже жаловался на судейство, заявляя, что Деандре Джордану позволяют больше, чем ему.