Баскетболистка УГМК Таурази признана MVP чемпионата России

Баскетболистка УГМК Дайана Таурази признана самым ценным игроком чемпионата России среди женщин сезона-2016/17, сообщает пресс-служба РФБ.
Таурази стала самой результативной в решающем матче финальной серии с курским «Динамо» (83:82). Она набрала 33 очка и помогла екатеринбургской команде выиграть турнир.
В символическую пятёрку чемпионата вошли разыгрывающая Анна Круз («Динамо», Курск), атакующий защитник Энджел Маккотри («Динамо», Курск), лёгкий форвард Ннемкади Огвумике («Динамо», Курск), тяжёлый форвард Аманда Базуку («Надежда», Оренбург), центровая Бриттни Грайнер (УГМК, Екатеринбург).