Ирвинг и Джеймс разыграли роскошный аллей-уп

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг в первом матче второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» исполнил роскошный аллей-уп на форварда Леброна Джеймса.
Джеймс перехватил передачу разыгрывающего канадцев Кайла Лоури и отдал мяч Ирвингу, который сделал наброс от щита. Леброн завершил аллей-уп эффектным данком одной рукой.
Встреча закончилась победой «Кливленда» со счётом 116:105. Джеймс стал самым результативным игроком поединка, набрав 35 очков.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе YouTube