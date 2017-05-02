Керр не будет тренировать «Голден Стэйт» в первом матче серии с «Ютой»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр пропустит стартовый поединок серии второго раунда плей-офф с «Ютой Джаз» из-за медицинских тестов, сообщает ESPN.

Обязанности наставника «Уорриорз» продолжит исполнять Майк Браун. Дата возможного возвращения Керра остаётся неизвестной. Ожидается, что 51-летний специалист пропустит и второй матч серии.

Напомним, что летом 2015 года Стив перенёс неудачную операцию на спине, после чего пропустил половину регулярного чемпионата-2015/16. В последнее время состояние Керра ухудшилось.