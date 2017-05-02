Смуш Паркер: я всё ещё могу играть в НБА

Экс-игрок НБА Смуш Паркер сказал, что он всё ещё может играть в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

«Считаю, что всё ещё могу выступать в НБА. В этом сезоне пытался попасть в «Бруклин», но они находятся в состоянии перестройки, смотрят на своих молодых игроков, проходят через ошибки, развиваются. Так что они не были заинтересованы в баскетболисте вроде меня, но я всё ещё могу играть на этом уровне», – приводит слова Паркера The Score.

Отметим, что Смуш последний раз выступал в НБА в сезоне-2007/08. Тогда защитник представлял «Лос-Анджелес Клипперс».