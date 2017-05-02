Дрэймонд Грин: знаю, что Керр хочет вернуться, но главное – это его здоровье

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, как его команда справляется с отсутствием главного тренера Стива Керра.

«Мы не зацикливаемся на возвращении Керра. У нас есть Майк Браун и другие члены тренерского штаба. Мы будем молиться и надеяться, что Стив вернётся. Но в конечном итоге его здоровье – это самое важное. Знаем, как сильно он хочет быть здесь. Мы тоже хотим этого. Но ему нужно позаботиться о своём здоровье в первую очередь.

Мы готовимся к играм, не думая о его возвращении. У нас будет именно такой настрой на все матчи плей-офф, пока не получим какой-то конкретной информации», – приводит слова Грина ESPN.