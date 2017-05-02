Сокрушительный данк Шамперта и эффектная передача Хардена – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня второго раунда плей-офф. В их число вошли роскошные аллей-упы защитника «Сан-Антонио Спёрс» Кайла Андерсона на центрового Дуэйна Дедмона и разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» на форварда Леброна Джеймса, эффектная передача разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена на центрового Клинта Капелу, а также сокрушительный данк защитника «Кливленда» Имана Шамперта.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе YouTube