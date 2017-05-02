Дрэймонд Грин – автор лучшего блок-шота первого раунда плей-офф НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим блок-шотам первого раунда плей-офф. В их число вошли блоки разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла, защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, форвардов «Милуоки Бакс» Тона Мейкера и Янниса Адетокунбо, форварда «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера, форварда «Торонто Рэпторс» Сержа Ибаки, центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Марриза Спейтса и форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.
Видео доступно на официальном канале НБА на YouTube