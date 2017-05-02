Снайдер: «Голден Стэйт» – одна из самых талантливых команд в истории

Главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер оценил уровень игры «Голден Стэйт Уорриорз» в преддверии старта серии второго раунда плей-офф.

«Самое опасное в «Голден Стэйт» заключается в том, что вы даже не можете выбрать, что же является самым опасным. Это одна из самых талантливых команд, которые когда-либо выходили на паркет», – приводит слова Снайдера журналист Дэвид Локе на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, что первый поединок серии «Уорриорз» – «Джаз» состоится на домашнем паркете калифорнийского клуба 3 мая.