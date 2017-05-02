Блэйк Гриффин перенёс успешную операцию на ноге

Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» сообщил, что форвард Блэйк Гриффин перенёс успешную операцию на большом пальце ноги.

«Блэйк Гриффин перенёс сегодня успешную операцию по устранению последствий травмы большого пальца», — сообщается в официальном «твиттере» команды.

Форвард «Клипперс» получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона, в третьей игре первого раунда плей-офф с «Ютой». В трёх сыгранных матчах плей-офф этого сезона Гриффин набирал в среднем по 20 очков, совершал 6 подборов и раздавал по 2,3 передачи.