Фридзон: новый формат Евролиги хороший, но слишком тяжёлый

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон поделися своим мнением о новом формате Евролиги. На групповом этапе все команды сыграли друг с другом по двукруговой системе.

«Формат очень хороший. Но график слишком тяжёлый и неудобный получается. Мы в два-три раза больше летать стали. Только в Турции были четыре раза уже. Может, надо делать, как в НБА, где они делают выездное турне по три матча, не возвращаясь обратно. Понятно, что тяжело — у каждого национальные чемпионаты ещё.

Но надеюсь, что в будущем Евролига сделает такой календарь — в той же Турции и Испании запланировать сдвоенные матчи. Тяжело, когда столько перелётов. Ну а в целом интересно, конечно. Много команд, много матчей, столько непредсказуемых результатов. Каждый может любого обыграть», — приводит слова Фридзона «Российская газета».

Московская команда обеспечила себе выход в «Финал четырёх», обыграв в четвертьфинальной серии «Басконию» (3-0).