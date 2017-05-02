Фэйворс может пропустить первый матч серии против «Голден Стэйт»

Участие форварда «Юта Джаз» Деррика Фэйворса в первом матче полуфинальной серии плей-офф против «Голден Стэйт Уорриорз» находится под вопросом. Причиной тому стали боли в спине, которые испытывает баскетболист, об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Тони Джонс.

Первый матч между «Голден Стэйт» и «Ютой» пройдёт ранним утром 3 мая, поединок начнётся в 05:30 по московскому времени.

В четвертьфинальной серии против «Лос-Анджелес Клипперс» Фэйворс принял участие во всех семи поединках, набирая в них в среднем по 10 очков и совершая по 6,4 подбора.