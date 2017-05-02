Кантер может летом покинуть «Оклахому»

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер может покинуть клуб в летнее межсезонье. Подобное развитие событий может произойти в связи с небольшой перестройкой состава, которую может начать генеральный менеджер команды Сэм Прести.

Турецкий баскетболист может стать частью сделки в возможных обменах, об этом сообщается на сайте Newsok.

В регулярном чемпионате-2016/2017 на счету Кантера 70 сыгранных поединков, в которых он набирал в среднем по 14 очков и совершал по 6,7 подбора за матч. В плей-офф он принял участие во всех пяти поединках «Оклахомы», набирая в их по 5 очков и собирая по 1,6 подбора.